Rifiuti, Lerici si prepara a mollare Acam Ambiente

Prosegue il percorso impostato dall'amministrazione Paoletti, che nei mesi scorsi ha deciso di non diventare azionista Acam-Iren.

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici è sempre più vicino a 'rompere' con Acam Ambiente per quanto riguarda l'affidamento dei servizi di spazzamento e raccolta e trasporto rifiuti. Con apposita delibera – un 'atto di indirizzo' – ora l'amministrazione Paoletti va avanti con il processo finalizzato al ritiro della delibera, risalente al 2005, che affidava i menzionati servizi in house ad Acam Ambiente. In particolare, con tale atto il governo comunale dà incarico all'Ufficio Ambiente di comunicare alla società di Via Picco le motivazione “che supportano la decisione del ritiro della delibera di tredici anni fa”. Per l'amministrazione lericina non sono “più sussistenti le condizioni legittimanti dell'affidamento in house ad Acam Ambiente del servizio comunale relativo al ciclo integrale dei rifiuti”. Questo in particolare perché Palazzo civico ha 'bocciato' l'aggregazione Acam-Iren, tirandosi fuori dalla società (avrebbe avuto una mini quota di circa lo 0.1 per cento) e incassando oltre tre milioni di euro dalla cessione delle azioni. Il percorso intrapreso da Lerici è sostanziato anche dall'acquisizione di un parere legale in merito agli obblighi contrattuali tra Comune e Acam Ambiente.