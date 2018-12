Rifiuti, Lerici si avvicina alla gara per il nuovo gestore

Golfo dei Poeti - "Presto affideremo l'incarico per elaborare la gara finalizzata all'assegnazione del servizio rifiuti. Siamo sempre più convinti che questa sia la soluzione corretta". Paola del sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Com'è noto, l'amministrazione lericina la scorsa primavera si è tirata fuori dall'operazione Acam-Iren e poi ha deciso di rompere il legame con Acam Ambiente per quanto riguarda il servizio rifiuti, lavorando per arrivare a individuare un nuovo gestore. Via Picco non è rimasta a guardare ed è in corso una schermaglia legale. "Non ci sono particolari problemi e il servizio attuale andrà in proroga", ha aggiunto il sindaco, tornando a chiarire come non ci saranno 'stop' a raccolta della spazzatura e operazioni connesse. Quindi proroga ad Acam Ambiente fino a quando non subentrerà il futuro gestore. La 'via' lericina sta anche raccogliendo qualche fan: tra questi, il capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Sarzana, Emilio Iacopi, che vedrebbe di buon occhio una mossa analoga anche per il secondo comune della provincia.