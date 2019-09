Ricercatori del paranormale per una notte, nel castello di San Terenzo insieme a Epas

Golfo dei Poeti - Alla ricerca di misteriose presenze tra le mura del castello di San Terenzo, nell’omonimo borgo alle porte di Lerici. Un’opportunità che verrà offerta a tutti coloro che parteciperanno all’evento “Indagini del paranormale”, in programma sabato 7 settembre. Un’iniziativa organizzata dal Polo museale della Liguria, organo del Ministero per i beni e le attività culturali, e dalla società Earth, che da anni si occupa di valorizzare il territorio ligure attraverso eventi e manifestazioni. Ospiti della serata saranno i ricercatori di Epas (European Paranormal Activity Society), associazione internazionale che attraverso l’indagine paranormale punta a riqualificare e promuovere i tesori, spesso nascosti, della nostra penisola. I partecipanti non si limiteranno a osservare i tecnici Epas all’opera, al contrario saranno proprio loro i protagonisti: avranno la possibilità di utilizzare le sofisticate attrezzature abitualmente impiegate durante i sopralluoghi, come rilevatori di campi elettromagnetici, fotocamere full spectrum, telecamere termiche e quant’altro. Guidati dagli studiosi, i visitatori si addentreranno tra i corridoi e le stanze del castello di San Terenzo, sulle tracce dei pirati saraceni che infestavano i mari a cavallo tra X e XI secolo. La notte precedente l’evento, invece, i tecnici effettueranno un primo sopralluogo: un modo anche per scoprire eventuali “punti caldi” e indirizzare così i partecipanti all’evento di sabato nelle zone più cariche della fortezza.



“Studiamo i fenomeni paranormali da anni, cercando di mantenere un approccio il più scientifico possibile” spiegano Massimiliano Maresca e Giuseppe Ferrara, fondatori di Epas. “Nel corso degli anni le nostre ricerche si sono rivelate occasioni sempre più efficaci per promuovere i territori dove indaghiamo. Attraverso documentari, convegni e social network abbiamo la possibilità di parlare di luoghi di interesse storico e turistico, veri e propri tesori da valorizzare dando loro visibilità”.



“In questa missione di promozione culturale rientra anche la corretta divulgazione dell’indagine paranormale, troppo spesso banalizzata e spettacolarizzata. La nostra è una passione e come tale la coltiviamo con onestà intellettuale, sforzandoci di restare ancorati alle prove e partendo sempre da un’impostazione scettica”, continuano Maresca e Ferrara.



La quota di partecipazione è di 5 euro per gli adulti, 3 euro per i ragazzi dai 6 ai 18 anni. Ingresso gratuito, invece, per i bambini sotto i 6 anni. Le visite saranno divise i due turni: il primo alle 21 e il secondo alle 22,15. Il tour dura circa un'ora ed è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni si può consultare la pagina facebook @castellosanterenzo o inviare una mail all’indirizzo commerciale@earthscrl.it.