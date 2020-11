Riattivata la via storica del “Bozo del Lino” grazie all'opera dei cittadini

Golfo dei Poeti - "Quando l’amore per il territorio si trasforma in contributo concreto non si può che essere ancora più orgogliosi dei propri concittadini". Un sentito ringraziamento a Paolo Sandalli e Daniela Andrian che hanno recuperato la via storica del “Bozo del Lino”. Così Claudia Gianstefani, assessore all'ambiente del Comune di Lerici: "Insieme a Paolo, Daniela, Riccardo Virdis, dell’associazione Nowhereland, e Milia Gian Paolo della cooperativa Ma.Ris. abbiamo provveduto alla rimozione dei rifiuti lungo il sentiero. Grazie alla fattiva opera dei nostri concittadini, il sentiero che collega via Militare a via Canarbino è oggi restituito alla comunità. Quale modo migliore per celebrare la Giornata nazionale degli alberi?!"