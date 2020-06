Riapre il centro estivo "Balena blu", tutti i criteri per partecipare alle attività

Golfo dei Poeti - Ai blocchi di partenza il centro estivo Balena Blu, organizzato dal Comune di Lerici in collaborazione con le piscine Cicci Rolla.

Il campus, completamente gratuito, prenderà il via lunedì 22 giugno e si trasferirà quest’anno all’interno dell’impianto “Cicci Rolla”: i bimbi potranno accedere alla vasca da 50 mt, dove frequenteranno corsi di nuoto, pallanuoto e usufruiranno dello scivolo acquatico, e alla vasta area verde di circa 300 mq di cui gode la struttura. Qui saranno organizzati giochi a terra e allestiti tavoli, sedie e gazebo per pranzare all’aria aperta.

“Siamo molto lieti quest’anno, pur in situazione di emergenza sanitaria, di poter offrire una proposta estiva di grande qualità, che consentirà ai nostri bambini di poter trascorrere alcune ore di socializzazione all’aria aperta, svolgendo attività ludico-sportive sia in acqua che immersi nel verde – commenta l’assessore all’Istruzione, Laura Toracca -. Dopo tanti mesi di forzata inattività i nostri piccoli cittadini potranno godere di questo rinnovato progetto, organizzato nel rispetto della normativa prescritta, in un ambiente sereno e gioioso”.

Il campus, che proseguirà per sette settimane, si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 14, e coinvolgerà un totale di 147 bambini, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, residenti nel Comune di Lerici.

Gli iscritti saranno suddivisi in gruppi di 21 partecipanti settimanali, seguiti da 3 operatori.

I posti saranno assegnati con la formazione di una graduatoria, seguendo i seguenti criteri di priorità: documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino (come da relazione dei servizi sociali comunali); bambini residenti nel Comune di Lerici, frequentanti la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Lerici, che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno beneficiato dello strumento del Fattore Famiglia per quanto concerne il servizio di refezione scolastica e/o servizio di trasporto scolastico oppure il cui nucleo familiare abbia un ISEE dell’anno 2020 inferiore a Euro 30.000,00; bambini residenti nel Comune di Lerici, NON frequentanti la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Lerici, il cui nucleo familiare abbia un ISEE dell’anno 2019 inferiore a Euro 30.000,00 oppure un ISEE dell’anno 2020 inferiore a Euro 30.000,00.



Nell’ambito di ciascun criterio (1, 2, 3) in caso di parità di condizione verrà data priorità: a famiglie con entrambi i genitori che durante il periodo del centro estivo prestano attività lavorativa non in smart working oppure famiglie monoparentali con l’unico genitore che presta attività lavorativa non in smart working; ordine temporale di iscrizione.



La fruizione di settimane ulteriori dipenderà dal numero dei bambini iscritti in graduatoria.

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Lerici, sezione “News”, e potrà essere presentato dal 15/06/2020 al 24/06/2020 attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata comunedilerici@postecert.it.

In considerazione dell’inizio del campus, previsto per il giorno lunedì 22 giugno, per esigenze organizzative di avvio del centro estivo, solo per la prima settimana (dal 22/06 al 26/06) la graduatoria sarà formata con le domande pervenute entro mercoledì 17 giugno 2020.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Lerici e l’ufficio Istruzione comunicherà alla famiglia tramite posta elettronica la disponibilità del posto.

Per info: ufficio Istruzione tel. 0187/960282 0187/960284 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12:00

Indirizzo e-mail: marusca.raggi@comune.lerici.sp.it daniela.cecchi@comune.lerici.sp.it