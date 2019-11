Rianimazione in teatro di guerra, al Comsubin la medicina "combat"

Golfo dei Poeti - Dal 15 al 16 novembre 2019, si è svolto presso il Comando subacquei ed incursori della Marina Militare il 6° convegno medico intitolato al capitano Bruno Falcomatà ed il secondo congresso italiano organizzato da SIAARTI (Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva) sull’anestesia e sulla rianimazione in ambiente ostile. Tale tematica, comune a entrambi i meeting, trova applicazione sia nell’ambito militare, che in quello civile, in quanto vuole affrontare la metodologia d’intervento in ambienti non convenzionali o ostili, in concomitanza con un’improvvisa perdita o una forte limitazione di supporto tecnologico e infrastrutturale.

Durante l’evento, gli esperti della Marina Militare nella medicina subacquea ed iperbarica ed in quella da combattimento hanno affrontato, insieme agli altri colleghi provenienti da tutta l’Italia, svariati temi che sono stati approfonditi in quattro sessioni distinte, dove sono state analizzate la gestione delle emergenze negli ambienti iperbarici ed in quelli combat, le attività di rianimazione negli ambienti ostili, la medicina subacquea ed iperbarica e la gestione delle emergenze mediante gli elicotteri ed i droni.



Tra i convenuti, al convegno erano presenti l’ispettore della sanità della Marina Militare, ammiraglio ispettore Mauro Barbierato, la presidente SIAARTI, Flavia Petrini, il comandante del raggruppamento subacquei ed incursori, contrammiraglio Massimiliano Rossi, ed i responsabili scientifici dell’evento Paolo Marin, dirigente sanitario del reparto anestesia e rianimazione al presidio ospedaliero di Albenga, ed il capitano di fregata Gualtiero Meloni, direttore del servizio sanitario di Comsubin.

L’organizzazione e svolgimento di questo congresso, confermano la particolare duttilità del comando subacquei ed incursori della Marina Militare che, oltre ad assolvere i compiti istituzionali di difesa del Paese, rende disponibili le proprie capacità e l’expertise del proprio personale a favore del mondo della ricerca e delle istituzioni.