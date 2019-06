Revocato il divieto, si torna a fare il bagno all'Olivo di Porto Venere

Golfo dei Poeti - Ritirato il divieto di balneazione a Porto Venere nelle spiagge Olivo Ponte Ferrari e II Traversa Olivo, che comprendono gli stabilimenti balneari Sporting Beach e Le Terrazze di Porto Venere. Esito favorevole per le analisi sui campioni prelevati dai tecnici Arpal nel mare di levante della costa portovenerese. Riparata la tubatura che aveva determinato lo sversamento anomalo. Attualmente sui 376 punti di monitoraggio previsti per l’estate 2019 in Liguria, 375 risultano conformi, uno (confine Finale Ligure, comune di Borgio Verezzi) risulta non conforme per inquinamento.