Residenzialità e servizi, Lerici fa scuola nelle Marche

Golfo dei Poeti - Il modello Lerici arriva sul versante adriatico, a Serra San Quirico. Il Sindaco Leonardo Paoletti è stato invitato, sabato 6 aprile, a intervenire al primo incontro del progetto “Parco Anch'io!”, organizzato nel comune marchigiano dall'associazione culturale di promozione sociale Bagatto Percorsi Creativi di Fabriano, per conto del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi e dell'Unione Montana Esino-Frasassi .

L'appuntamento è stato il primo di un ciclo di incontri con esperti, intellettuali e operatori capaci di riportare la loro esperienza su diversi temi, tra cui quello dello spopolamento e delle politiche messe in atto per la residenzialità, il presente e il futuro dei piccoli borghi, la narrazione dei luoghi.

Il Sindaco Paoletti è intervenuto in qualità di relatore, al fine di esporre le politiche messe in atto dall'Amministarzione lericina per arginare quella che rappresenta una problematica comune, seppur provocata da fattori diversi, quella dello spopolamento.

.



"Nella cornice della Sala Consiliare di Palazzo Piccioni - si legge nella nota diffusa dal Comune di Lerici -, si è discusso di residenzialità, con riferimento agli incentivi messi a disposizione dall'Amministrazione per i nuovi cittadini, attraverso un bando che sta ampliando il suo raggio d'azione, di Fattore Famiglia, delle agevolazioni sugli immobili, come l'accordo territoriale stipulato tra i sindacati degli inquilini e quelli dei proprietari, e dei servizi messi a disposizone dei residenti. Primo tra tutti un'offerta formativa d'eccellenza, che vanta ore di inglese svolte con insegnati madrelingua nelle classi di ogni ordine e grado, a partire da quelle del nido, servizio che ha visto inoltre una significativa riduzione delle rette".



.