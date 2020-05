Relitti romani al largo del Tino, nuova ordinanza per la loro tutela

Golfo dei Poeti - Con l'ordinanza firmata questa mattina dal Comandante Giovanni Stella, la Capitaneria di Porto della Spezia ha aggiornato le disposizioni riguardanti la tutela dei relitti romani che fra il 2012 e il 2014 erano stati individuati dalla Sopritendenza dei beni archeologici della Liguria sui fondali antistanti l'isola del Tino all'interno della zona di protezione ecologica del Mar Ligure.

Vista la necessità di garantire la tutela dei beni – rientranti nel novero del patrimonio culturale nazionale – è stata ordinata l'interdizione nella zona di mare specificata dalle seguenti coordinate geografiche: “LAT. 43°46.24’N – LONG 009°40.13’E” e “LAT. 43°41.896'N LONG. 009°37.696'E”.

Nelle due zone indicate resta quindi vietata “la pesca a strascico, qualsiasi attività subacquea, nonché il transito delle unità da pesca ad una velocità inferiore a 7 nodi, salve comprovate cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate alla sala operativa”. La zona di mare interessata sarà infine monitorata direttamente tramite la strumentazione in dotazione alla Capitaneria di Porto”.