Raggiungere Portovenere in barca con pranzo e cena vista mare

Golfo dei Poeti - Il Palmaria Restaurant del Grand Hotel Portovenere si appresta ad intraprendere il mese di giugno con grandi novità e un calendario ricco di eventi musicali. Questa sera infatti parte la programmazione del mese con un concerto dedicato alla musica italiana a partire dalle 19. Il tragitto in auto dalla Spezia a Portovenere e la ricerca del parcheggio non è un più un problema, infatti grazie a "Hop Hop Boat" sarà possibile godersi il nostro golfo e raggiungere Porto Venere per apprezzare uno dei borghi più belli d’italia comodamente via mare.

Si tratta di un Fast Tour con sosta a Portovenere che consente di apprezzare a pranzo e, quando possibile a cena, il menu del Palmaria Restaurant e la vista incantevole che si può ammirare dalla Terrazza e della Veranda ad un prezzo speciale.

Si parte dal Molo Italia della Spezia per raggiungere comodamente il borgo di Portovenere, la promozione in corso consente di effettuare il mini tour, attraverso imbarcazioni nuovissime e veloci con comode sedute a un prezzo scontato e assicurarsi a pranzo, il dessert in omaggio. L’iniziativa è volta a far vivere al meglio uno dei borghi più belli d’Italia che spesso per difficoltà logistiche non viene utilizzato dagli spezzini. Per maggiori informazioni, disponibilità, orari

www.palmariarestaurant.com - www.hophopboat.it