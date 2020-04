Raccolte alimentari, il sindaco detta le regole

Golfo dei Poeti - Nuova ordinanza comunale a Lerici. Il provvedimento, che ha effetto immediato (e vale fino al 5 maggio compreso), ordina che chiunque svolga attività di raccolta alimentare sul territorio lericino è obbligato a comunicarlo preventivamente a Palazzo civico utilizzando la mail sindaco@comune.lerici.sp.it “dichiarando le generalità del responsabile della raccolta e il luogo ove la stessa avviene attenendosi successivamente alle istruzioni che il Sindaco darà per lo svolgimento della raccolta e successiva distribuzione dei prodotti, che avverrà obbligatoriamente attraverso o pianificata da il Gruppo di Volontariato Vincenziano”, come si legge nell'atto, redatto per regolare le iniziative solidali che stanno nascendo in questa fase di emergenza sanitaria.

L'ordinanza dispone altresì che “la distribuzione dei prodotti sia operata e si svolga sotto le indicazioni, prescrizioni e controllo del sindaco quale autorità locale di Protezione civile, con report dei prodotti raccolti e distribuiti all'indirizzo mail sindaco@comune.lerici.sp.it”.