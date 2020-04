Raccolta rifiuti regolare per il 1° Maggio a Lerici

Golfo dei Poeti - La raccolta rifiuti, nella giornata di venerdì 1° maggio, avverrà regolarmente a Lerici. Considerata la situazione di emergenza, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere al gestore un servizio di raccolta straordinario per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Nella serata di giovedì 30 aprile sarà possibile conferire l'organico e la carta per la raccolta in notturna. L'organico deve essere necessariamente esposto in sacchetti biodegradabili all'interno del contenitore marrone, al fine di evitare situazioni igieniche e di decoro inadeguate.

Si ricorda che per il ritiro a domicilio dello sfalcio e degli ingombranti è possibile contattare il numero verde di Acam-Iren 800487711 o prenotare online il sevizio sul sito www.acamambiente.com .