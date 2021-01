Raccolta fondi per salvare la chiesetta di San Pietro, icona del Golfo

Golfo dei Poeti - Don Maurizio Comparoni ha lanciato una raccolta fondi per la chiesa di San Pietro, uno dei simboli di Porto Venere e dell'intera provincia spezzina. Citata da Eugenio Montale in una suggestiva poesia dedicata al borgo del ponente del Golfo, è stata negli anni '90 oggetto di un'iniziativa similare a causa dell'instabilità della falesia sulla quale si erge. Oggi, per iniziativa del parroco, si chiede di nuovo aiuto per preservare un luogo sacro che, nei secoli, ha saputo resistere alle conquiste esterne, ai roghi, alle depredazioni ma anche ad usi alternativi, come quando, scoppiate le guerre napoleoniche, l'intero complesso fu dapprima occupato dalle milizie austro-russe che ne fecero un bivacco per poi subire il passaggio nefasto della soldataglia napoleonica che ne rubò i quadri, fuse le campane, usò le travature di legno del tetto come legno da ardere e v'installò una batteria di cannoni. "La grande bellezza cui tutti noi siamo legati - si legge nell'appello del prete - ha bisogno del nostro aiuto! Le ultime ondate di maltempo hanno messo a rischio l’agibilità della struttura, che ha bisogno di lavori urgenti per tornare quella di prima. Per questo la Parrocchia ha bisogno del nostro sostegno: uniti possiamo far tornare a splendere la nostra chiesetta, simbolo della bellezza di Porto Venere".



E' possibile contribuire a salvare la nostra amata Chiesa anche con bonifico bancario a

PARROCCHIA SS. PIETRO E LORENZO

causale : Manutenzione chiese



CREDIT AGRICOLE

IBAN: IT95H0623049812000047016391 BIC : CRPPIT2P305



BANCA CARIGE

IBAN: IT94V0617549810000003030980 BIC : CRGEITGG408



La raccolta fondi è anche sulla piattaforma GoFoundMe (Salviamo San Pietro - Portovenere)