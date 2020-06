Quest'anno si punta al pienone di barche per San Venerio

Golfo dei Poeti - Nella mattinata di ieri si è svolto, in videoconferenza, il secondo incontro preparatorio ad uno degli eventi più sentiti dalla comunità del Golfo della Spezia, le celebrazioni di San Venerio in programma per il mese di settembre. Questa edizione sarà caratterizzata da numerose iniziative, nel pieno rispetto delle eventuali indicazioni sanitarie che saranno allora in vigore in relazione all’emergenza Covid-19.



Durante l’incontro, il Comandante Marittimo Nord, Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio ed i 20 partecipanti tra cui rappresentanti della Soprintendenza di Genova, della Curia Diocesana, del Comune di Porto Venere, del Parco delle 5 Terre, del CAI, il Comandante dei Vigili del Fuoco della Spezia, della Capitaneria di Porto, dell’Assonautica Ing. Scardigli e di altri volontari del territorio hanno approfondito lo stato di avanzamento delle attività di collaborazione volte alla messa in efficienza, sicurezza e valorizzazione del patrimonio dell’isola per ottimizzare l'esperienza di visita in vista delle celebrazioni.



La Marina Militare in questo periodo particolare, contraddistinto dall’emergenza sanitaria, ha continuato a lavorare in sinergia con il territorio con la realizzazione di una visita virtuale dell’Isola del Tino, il cui video sarà disponibile da oggi, 25 giugno, fruibile da tutti gli interessati sui canali social della Marina Militare. L’edizione 2020 sarà anche arricchita con un annullo filatelico dedicato ai 1460 anni dalla nascita di San Venerio, il cui francobollo verrà svelato in occasione dell’evento. Degna di menzione è anche la recente Lettera di Intenti firmata da Parco Nazionale delle Cinque Terre e Marina Militare.



Gli eventi di quest’anno si auspica possano aprirsi giovedì 10 settembre 2020, con la celebrazione della Santa Messa presso la Cattedrale di Cristo Re della Spezia, alla quale seguirà il trasporto del Santo a Portovenere.



Venerdì 11 settembre seguirà, presso l’Isola del Tino, la Funzione religiosa tenuta dal Vescovo Luigi Ernesto Palletti con la consueta benedizione delle barche; evento in occasione del quale quest’anno si intende incoraggiare una significativa presenza di natanti, favorendo così la partecipazione di tutti gli appassionati del mare. Nel pomeriggio saranno poi aperte le visite al pubblico, con il contestuale approntamento di un posto filatelico sull’Isola. Le visite, che anche quest’anno proseguiranno nei giorni di sabato e domenica, saranno opportunamente pianificate secondo le norme vigenti e relative procedure applicate dai responsabili delle attività.