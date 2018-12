Quatto bimbi svizzeri tirano a lucido gli scogli di Lerici

Golfo dei Poeti - Ieri a Lerici quattro ragazzini svizzeri dai 9 ai 14 anni, in vacanza con le famiglie, si sono messi spontaneamente a ripulire gli scogli lungo la passeggiata, all'altezza del centro del paese, raccogliendo quanto buttato dai passanti o portato dal mare. Una associata del circolo locale di Legambiente, incuriosita, si è unita al gruppetto fornendo anche guanti e sacchi per la raccolta. Così in un pomeriggio sono stati riempiti oltre dieci sacchi di rifiuti. Avvertita, la consigliera delegata all'ambiente Claudia Gianstefani si è recata sul posto e ha approvato l’iniziativa predisponendo il ritiro dei sacchi.



"Questi ragazzini siano un esempio a tutti noi, complimenti a loro e alle loro famiglie che hanno saputo trasmettere e coltivare l’educazione ed il rispetto per l’ambiente. Tutelare la natura e l’ambiente in cui viviamo, per ora ancora l’unico possibile, conservare la bellezza e

l’integrità dei luoghi che abitiamo vuole dire prendersi cura di noi stessi, della nostra salute fisica e mentale, del nostro futuro e del futuro delle prossime generazioni", commentano dal circolo lericino di Legambiente.



"Quattro bambini che amano la natura e che decidono di pulire la scogliera di Lerici per evitare, come mi hanno detto, che gli animali marini muoiano a causa della plastica che finisce in mare. Una storia che merita di essere raccontata e che ci regala un grande insegnamento! Grazie a Romina, Lavinia, Justin e Alessandro che hanno dedicato parte delle loro vacanze ad un gesto di incredibile civiltà", così la Gianstefani.