Quasi il doppio dei posti con il parcheggio interrato

Golfo dei Poeti - “Dare impulso alla Società sviluppo turistico Lerici affinché predisponga la progettazione definitiva dei nuovi parcheggi interrati nella zona della Vallata” e “dare atto che la stessa società provvederà ai necessari affidamenti mediante specifici incarichi professionali, concertando le modalità con il settore Lavori pubblici”. Questo ha deliberato, con apposito atto di indirizzo, la giunta comunale di Lerici, guidata dal sindaco Leonardo Paoletti. Chiaro l'intento di dar corso a uno dei 'macropunti' programmatici, cioè il cambio pagina per il parcheggio della Vallata, alle spalle della Venere Azzurra e a valle della galleria di Primacina. Obbiettivo dell'amministrazione è la realizzazione di un parcheggio interrato da 600-700 posti, in sostituzione dell'attuale parcheggio di superficie - che conta circa 400 stalli -, con contestuale 'rinaturalizzazione' della Vallata.



“È indispensabile procedere a completare le attività di progettazione finalizzate ad acquisire un progetto definitivo che possa garantire l'appaltabilità dell'intervento in tempi certi”, si spiega nella delibera di Palazzo civico, che sottolinea come sia ora “necessario che la Società sviluppo turistico Lerici acquisisca la documentazione tecnica, disponibile presso i Lavori pubblici, relativa alle indagini, ai rilievi e agli studi utili alla definizione dello stato dei luoghi e della tipologia delle interferenze con le preesistenze, in modo da procedere nei tempi più solleciti possibili agli affidamenti degli incarichi per la redazione della progettazione definitiva”. Insomma, procedere spediti verso l'opera. Perciò l'ente ritiene “che sia da sollecitare la Società sviluppo turistico Lerici affinché predisponga la progettazione definitiva dei nuovi parcheggi interrati nella zona della Vallata mediante specifici incarichi professionali”, che la partecipata comunale dovrà affidare di concerto con i Lavori pubblici di Piazza Bacigalupi.