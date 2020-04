Quarantena per gli operai e mezz'ora in più per i runner

Golfo dei Poeti - I cantieri possono ripartire, per carità. Lo dicono gli enti sovraordinati. Ma il lavoro deve svolgersi nel massimo rispetto delle norme anti contagio e dei cittadini. Questo l'assunto che sta alla base della nuova ordinanza 'anti coronavirus' siglata dal sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Tra le varie cose il provvedimento, integrando i precedenti, ordina che tutti coloro che operano all'interno dei cantieri autorizzati, se provenienti da comuni diversi da quello di Lerici e dimoranti nel Lericino per il tempo dell'esecuzione delle opere, devono comunicare (come prevede l'ordinanza del 13 aprile) il loro ingresso nel comune di Lerici all'indirizzo mail sonoalerici@gmail.com e non possono lasciare il luogo di dimora (chiaramente per quel che consente il Dpcm) se non quando trascorsi 14 giorni continuativi dalla segnalazione. E per quanto concerne il lavoro in questi 14 giorni di quarantena, come spostamento è ammesso il solo trasferimento dal luogo di dimora al cantiere e ritorno. Cantiere dove dovrà essere rispettata la distanza interpersonale minima di un metro e dovranno essere indossate mascherine nel caso di lavori all'interno.



A integrazione dell'ordinanza comunale del 13 aprile, il nuovo provvedimento spiega poi che è ammesso “lo spostamento delle persone fisiche dalle abitazioni e il trasferimento verso e dai comuni immediatamente attigui per il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale”. Novità anche sul fronte dell'attività motoria (che può essere svolta solo individualmente e all'aperto). Ferma restando la possibilità di farla dalle prime ore della mattina “anche prima del sorgere del sole” entro le 8.00 nei giorni feriali, cambia la il termine per i giorni di sabato, domenica e festivi: non più dalle prime ore del mattino alle 7.00, ma fino alle 7.30. Il sindaco ricorda agli sportivi dell'albeggiare bisogna mantenere “distanza interpersonale di almeno 2 metri” e che “è fatto divieto di formare assembramenti a scopo ricreativo e per qualsivoglia altro motivo e di utilizzare sedute”. L'ordinanza ha efficacia fino al prossimo 3 maggio compreso.



N.RE