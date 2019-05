Pubblica assistenza 'spaccata', si va a elezioni

Il presidente del sodalizio lericino si fa da parte ufficialmente.

Golfo dei Poeti - Cesare Battistelli non è più il presidente della Pubblica assistenza di Lerici. Stamani nel corso dell'assemblea dei soci la presa d'atto delle sue dimissioni, a un mese e mezzo dalla precedente assemblea, che aveva conclamato una divisione interna al sodalizio. Ora la Pa sarà guidata dal vice presidente Mauro Girola fino alla tornata elettorale, che dovrebbe concretizzarsi entro un paio di mesi. Ieri, con un comunicato, la parte che si è opposta al presidente uscente è tornata a dirsi contraria all'uscita da Anpas, “l'associazione che da sempre ci rappresenta, per passare nelle Misericordie, con vocazione cattolica”, sostenendo che il Battistelli avrebbe dovuto lasciare già dal primo aprile “invece non lo ha fatto e si è preso un mese e mezzo di tempo, continuando a gestire l'associazione in maniera totalitaria”. Dal canto suo, Battistelli ha rivolto un pensiero "a coloro che il 31 marzo hanno votato contro la mia relazione morale provocando questa situazione di crisi" dicendosi "sicuro che saranno pronti, con le loro idee e i loro progetti, a raccogliere il testimone e continuare a far vivere la nostra benemerita associazione".