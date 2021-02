Prosegue la raccolta firme contro i pontili

Golfo dei Poeti - Prosegue a Lerici la raccolta firme contro il progetto dei pontili. Per il secondo fine settimana consecutivo, il sodalizio lericino ha portato avanti l'iniziativa a contrasto della ristrutturazione della baia, tra i punti del programma dell'amministrazione comunale. Ieri la raccolta si è tenuta alla sede della Marittima e in Piazza Garibaldi, oggi solo nella sede, con un ingresso alla volta per evitare assembramenti. L'iniziativa è tenuta col supporto di Legambiente e del neonato comitato contro i pontili. "Tanti lericini hanno fatto la coda per firmare contro i pontili galleggianti, diverse firme anche dalle frazioni. Al momento abbiamo superato le 400 firme", informano dalla Marittima.