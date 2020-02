Pronta a partire anche a Porto Venere la posa della fibra ottica

Golfo dei Poeti - Il Comune di Porto Venere informa che oggi si è svolta la riunione con i tecnici di Open Fiber, società che ha incarico dallo Stato di posare la rete di telecomunicazione in fibra ottica, per definire le attività di installazione delle dorsali mancanti all'interno del territorio comunale a seguito della convenzione firmata con Infratel Spa.



"Nelle prossime settimane - annuncia il sindaco Matteo Cozzani - inizieranno i lavori di posa dei cavidotti e delle linee aeree per concludere le attività entro la fine dell'estate.

Appena saranno terminati i lavori i tecnici ci hanno assicurato che le compagnie telefoniche potranno iniziare la commercializzazione delle offerte di trasmissione dati.

Nello specifico la tipologia di fibra che verrà installata è quella FTTH (Fiber To The Home) che permetterà di raggiungere velocità fino a 1 Gigabit per secondo.

Sarà nostra cura aggiornavi sullo stato di avanzamento dei lavori".