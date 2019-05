Problema di stabilità, smontato il cancello della scuola Garibaldi di San Terenzo

Golfo dei Poeti - Da qualche giorno in cancello della scuola primaria Garibaldi di San Terenzo, in Via Milano è stato sostituito da una transenna. La causa è un problema di stabilità del pilastro e del muro a fianco, come spiegano da Palazzo civico. Il cancello sarà regolarmente rimontato appena terminate le opere edili necessarie per rendere il tutto sicuro e funzionante. Un intervento che non può non portare con la mente ai fatti di Pugliola, dove proprio un problema al cancello del parco giochi avrebbe portato alla tragica scomparsa di una bimba di tre anni.