Poste aperte mezza giornata a settimana, Tellaro si ribella

Golfo dei Poeti - Mezza giornata di apertura a settimana, precisamente la mattinata del martedì. Questo l'orario adottato in questi mesi dall'ufficio postale di Tellaro, ritenuto inaccettabile dai residenti. Nella più nota delle frazioni lericine ha preso il via quest'oggi una raccolta firme per chiedere alle Poste di istituire un'apertura più generosa. Si firma all'edicola bazar Iride e al bar di fronte, carta d'identità alla mano. Il gruppo consiliare di opposizione 'Siamo il Golfo dei poeti', raccolto il disagio attraverso il consigliere Ratti, ha presentato una mozione per impegnare Palazzo civico ad attivarsi con le Poste in modo che venga dato ascolto allo scontento dei tellaresi.



Nella mozione, che i consiglieri (il capogruppo Vara, Bucci, Nebbia Colomba e Ratti) auspicano trovi spazio nel corso del prossimo consiglio comunale, si segnala come i disagi – le lunghe code, l'attesa all'aperto – siano destinati ad acuirsi con la stagione invernale, e come a farne le spese siano soprattutto i più anziani. “Un disservizio notevole, per residenti e ospiti”, rilevano dalla lista, che con la mozione intende dar mandato al sindaco Paoletti e alla sua giunta affinché prendano contatto con i vertici provinciali, zonali ed eventualmente nazionali delle Poste con l'obbiettivo di veder ripristinati i tre giorni di apertura settimanali.