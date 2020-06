Poste ancora chiuse a San Terenzo, scatta la raccolta firme

Golfo dei Poeti - Con l'affievolirsi dell'emergenza sanitaria gran parte gli uffici postali del territorio sono tornati all'opera. Ma non è il caso del presidio di San Terenzo. La cittadinanza è allarmata e teme che le poste di Viale della Vittoria possano non riaprire più, arrecando un disagio alla popolazione. E da stamani ha preso il via una raccolta firme per chiedere la riapertura e il mantenimento dell'ufficio. Già 120 le sottoscrizioni arrivate al negozio di abbigliamento della signora Anna Bertolucci, dove è appunto possibile firmare la petizione. E altre adesioni sono state raccolte con un ulteriore foglio che viene fatto circolare in paese. Una risposta energica, a testimonianza di quanto i santerenzini ritengano vitale la ripresa e la prosecuzione del servizio.