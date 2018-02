Porto Venere verso un nuovo Puc, inizia la fase di ascolto con i cittadini

Golfo dei Poeti - L’Amministrazione Comunale di Porto Venere comunica che a partire dalla prossima settimana, nelle tre frazioni del comune, avrà inizio il percorso di ascolto che porterà alla redazione del documento degli obiettivi da utilizzare per la stesura del nuovo piano urbanistico comunale.



Gli appuntamenti sono stati fissati per lunedì 5 febbraio a Porto Venere alle 21 nel palazzo comunale, Martedì 6 febbraio a Le Grazie alle ore 21.00 presso la sede della Forza e Coraggio. Mercoledì 7 febbraio si chiuderà il primo giro di incontri alle ore 21.00 presso il Centro Sociale di Fezzano.



In questi primi tre incontri verranno illustrate le linee guida del percorso di ascolto e le modalità di partecipazione per contribuire attivamente con le proprie istanze alla formazione dello strumento urbanistico. Gli appuntamenti sono aperti a tutta la popolazione e agli stakeholder del territorio.



“E’ un momento di partecipazione importante - dichiara il Sindaco Matteo Cozzani – che ci vedrà impegnati a costruire il documento degli obiettivi del prossimo PUC assieme a tutti coloro che vorranno portare il proprio contributo. In questi incontri spiegheremo nel dettaglio quali saranno le modalità per presentare istanze e contributi da parte di tutti i cittadini e portatori di interesse e illustreremo il programma del percorso di ascolto attivo che si svilupperà nei prossimi mesi.”



A breve sarà inoltre disponibile sul sito web istituzionale del comune una sezione dedicata al percorso di ascolto, dove potranno essere scaricati e consultati i materiali di studio sino ad ora elaborati in vista della formazione del nuovo PUC e sarà disponibile la modulistica per l’invio di proposte.