Porto Venere si blinda per il ponte di Pasqua, controlli a ogni accesso

Golfo dei Poeti - Il Comune di Porto Venere, per contrastare un possibile e sconsiderato arrivo di proprietari di seconde case o di turisti in cerca della classica gita “fuori porta” pasquale, ha deciso di istituire su tutto il territorio comunale, un servizio di controllo capillare che, a partire da sabato 11 aprile fino al lunedì di Pasquetta, sorveglierà tutti gli accessi al territorio comunale e impedirà l’accesso a coloro che non sono residenti o lavorano all’interno del territorio comunale.



Il presidio stradale verrà garantito dagli agenti della Polizia municipale e dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Porto Venere mentre sui sentieri saranno attive le squadre dei volontari di Protezione civile e quelle del Soccorso alpino coordinate dal Centro operativo comunale che sarà attivato in via eccezionale per la gestione dell’iniziativa.

Per agevolare le operazioni di controllo saranno utilizzati anche gli scanner per le targhe degli automezzi che sono stai installati all’ingresso del territorio comunale e che registreranno tutti i movimenti anomali dei mezzi.



“L’ attività del prossimo weekend rappresenta un evento eccezionale, mai verificatosi prima d’ora nel Comune di Porto Venere – dichiara il sindaco Matteo Cozzani –. Controlleremo tutti coloro che vorranno entrare o uscire dal nostro comune, cercando così di evitare problematiche future a causa di nuovi contagi. Chiediamo un ulteriore sforzo a tutti i nostri concittadini in un momento estremamente complicato - spiega il primo cittadino - sicuri che questo sacrificio sarà utile per velocizzare il ritorno alla normalità”.



“Desidero ringraziare tutti i nostri volontari e gli uomini delle forze dell’ordine, che si adopereranno nei prossimi giorni in questa fondamentale attività di controllo del territorio”, conclude il sindaco.