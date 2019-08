Porto Venere, pontile a metà tra Guardia costiera e abitanti della Palmaria

Golfo dei Poeti - Con un'ordinanza del Comune di Porto Venere si autorizza la messa in opera di un pontile galleggiante nello specchio acqueo, dato in concessione all'ente comunale, in prossimità del Molo Garibaldi, in sostituzione dei due pontili previsti dalla precedente concessione demaniale. “Il lato del pontile rivolto verso Punta del Frate – si legge nell'ordinanza - e la testata sono riservati ai mezzi della Guardia Costiera. Quando detti mezzi non sono presenti è consentito a chiunque l’utilizzo del pontile galleggiante per operazioni di sbarco/imbarco per il tempo strettamente necessario a dette operazioni, con permanenza a bordo del conducente del natante. Il lato del pontile rivolto verso il Molo Garibaldi è riservato agli abitanti dell’Isola Palmaria per l’ormeggio dei propri natanti/imbarcazioni per una durata massima di 72 ore consecutive”.