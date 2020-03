Porto Venere, per i più fragili torna il 'porta a porta'

Golfo dei Poeti - "Da lunedì 23 per la zona del borgo di Porto Venere sarà attivo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. Il servizio sarà rivolto esclusivamente alle persone anziane e/o in condizioni di fragilità che non hanno disponibilità di familiari e/o di altra rete assistenziale". Lo annuncia il sindaco Matteo Cozzani. "Un grande grazie a Giovanni Dotti e a Rollando Mattia Lucchesi che si adopereranno per svolgere il servizio in questa situazione di emergenza", conclude il primo cittadino.



E questo parziale ritorno all'antico non è il solo cambiamento in quest'infausta epoca di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. Tra le novità c'è l'ok, stabilito con apposita ordinanza dal sindaco Cozzani, allo svolgimento di giunte e consigli comunali in videoconferenza. Per far proseguire il lavoro del governo e del parlamentino portoveneresi sarà quindi possibile utilizzare strumenti e tecnologie che consentano la comunicazione a distanza, a patto che garantiscano la possibilità di dibattere ed esprimere il voto secondo i crismi. Ok alle riunioni di giunta comunale in videoconferenza anche a Lerici, come dettato da un decreto firmato dal sindaco Leonardo Paoletti per allineare l'esigenza di far procedere la macchina governativa comunale alla necessaria e indispensabile attenzione da adottare per contrastare la diffusione del coronavirus. Intanto Piazza Bacigalupi continua a rifornirsi di materiale utile a tenere lontano lo spauracchio del Covid-19: in arrivo dalla Farmacia Ghigliazza, per circa 500 euro, una sessantina di gel igienizzanti da 100 ml (più tre formato 'famiglia') e centinaia di guanti sterili.