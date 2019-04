Porto Venere, navetta dal Cavo fino a novembre

Volto al termine il mese di sperimentazione, il servizio proseguirà per tutta l'alta stagione.

Golfo dei Poeti - Lo scorso 30 marzo è partito in via sperimentale il servizio di bus navetta dalla località Cavo al borgo di Porto Venere. Una fase che ufficialmente terminerà il 28 aprile. Tuttavia, con apposita delibera di giunta, l'amministrazione comunale portovenerese ha deciso di andare oltre, prolungando il servizio. “È nelle intenzioni di questa amministrazione – si legge nelle carte di Palazzo civico - dar voce alle richieste della cittadinanza e dei turisti relative alla necessità di continuare ad assicurare il servizio navetta sul percorso Cavo/Porto Venere anche nel periodo 29 aprile 2019 – 3 novembre 2019, secondo il calendario stilato dal Comune. Pertanto sono stati avviati i contatti con Atc, inoltrando richiesta di inserire, nella riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico, il servizio di bus-navetta sopra descritto, al fine di favorire la mobilità dei residenti e dei numerosi turisti nel periodo estivo”. Il servizio, ritenuto “di effettiva rilevanza sociale per residenti e turisti”, proseguirà quindi dal 29 aprile in via ufficiale, sostenuto con 68mila euro di risorse comunali. Ok, salvo successive valutazioni, anche alla prosecuzione negli anni a venire.

Il biglietto, valido due corse, viene venduto a bordo del bus al costo di 2 euro. A partire da sabato 13 Aprile sarà possibile acquistare gli abbonamenti residenti (10 euro) e ordinario (20 euro). Gli abbonamenti sono personali e devono essere accompagnati da un documento di identità.