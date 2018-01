Porto Venere, location ideale per ricevimenti e cene di gala importanti. A marzo si riparte

Golfo dei Poeti - l Ristorante Palmaria a Porto Venere, si affaccia sul porticciolo del caratteristico borgo medievale con vista sul 'Golfo dei Poeti', proprio davanti all'isola Palmaria. Inoltre, la vicinanza con le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti, rende la location ancora più ambita da un pubblico nazionale e internazionale.



Dal 16 marzo sarà pronto a ospitare nuovamente i clienti in seguito alla chiusura stagionale.

il Ristorante Palmaria presenta l’elegante veranda vista mare che ripara dal caldo d'estate e dal freddo d'inverno, incorniciando il panorama come un prezioso quadro d'autore.

La cucina dello chef Francesco Parravicini, a base dei prodotti del territorio e delle specialità italiane in genere, per un pubblico internazionale è moderna e inedita nei gusti e nella presentazione, contribuisce a rendere straordinaria l'esperienza al ristorante Palmaria. Il locale presenta proposte locali, piatti per vegetariani e una ampia carta dei vini. Inoltre il ristorante è certificato AIC (Associazione Italiana Celiachia), offre infatti una selezione di piatti per celiaci.

Il Palmaria Restaurant è ideale per chiunque voglia godere di una location con una vista mare eccezionale su Porto Venere grazie alla veranda e terrazza infatti il ristorante del Grand Hotel Portovenere è ideale per un pranzo in famiglia o in coppia, una ricorrenza speciale, raccolti banchetti e ricevimenti.



La brigata e lo chef Francesco Parravicini vi accoglieranno con proposte interregionali dedicate alla scoperta di proposte gustose e raffinate. (www.palmariarestaurant.com)



Il Palmaria Restaurant è il ristorante del Grand Hotel Porto Venere, totalmente rinnovato dal 2014; una delle più prestigiose strutture ricettive della Liguria, che accoglie ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo.



Il Grand Hotel Portovenere, antico convento francescano oggi come 400 anni fa, è posto su un'area rialzata rispetto al borgo, al limitare del porticciolo e davanti all’isoletta di Palmaria presenta circa 50 camere di diversa tipologia. Sede privilegiata per soggiorni leisure & business, il Grand Hotel è parte attiva nell'organizzazione di incentive, meetings, cene di gala, ricevimenti. Le nuove suite, in vendita da maggio 2017, Suite del Castello e dei Poeti, rendono ancor più esclusivo e intimo il soggiorno nel Golfo dei Poeti, a pochi minuti via mare dalla prima delle Cinque Terre. Le esperienze sono un grande punto di forza: tour via mare verso le cinque terre o Portofino grazie all’esclusivo motoscafo, l’emozione di degustare le ostriche di La Spezia a bordo di un peschereccio rinnovato a largo delle isole del golfo, provare molteplici altre attività outdoor del territorio come l’esperienza in vigna. Inoltre la Spa chiude il cerchio per offrire servizi dedicati a molteplici tipologie di clienti.