Porto Venere, la Pa 'smentisce' la minoranza: "Stop ai soccorsi nel centro storico per motivi pratici"

L'associazione interviene in merito all'interrogazione consiliare presentata dall'opposizione.

Golfo dei Poeti - Riceviamo dalla Pubblica assistenza Croce Bianca di Porto Venere



La Pubblica Assistenza Croce Bianca di Portovenere con la presente ci tiene a portare a conoscenza della cittadinanza tutta, nonché dei molti lettori della testata giornalistica "CittàdellaSpezia", dell'assoluta estraneità dell'Associazione ai concetti espressi nell'articolo pubblicato in data 20.05.2019, nel quale veniva apparentemente affermato, dal gruppo d'opposizione "Portovenere Bene Comune", come la Pubblica Assistenza avrebbe deciso di non effettuare più soccorsi all'interno delle porte del Centro Storico del nostro paese,per motivi riconducibili all'ingombro causato dalla merce dei negozi insistenti in Via Capellini. Contrariamente a quanto espresso, la decisione assunta dall'Associazione, peraltro molto tempo prima rispetto a quanto riportato nell'articolo, non è stata presa per i motivi esposti ma bensì per soli motivi tecnico/pratici nonché per un sensibile risparmio sulle tempistiche d'intervento. Un soccorso nel centro storico del paese è molto più veloce ed efficace se effettuato con un equipaggio appiedato e con il mezzo in attesa in Piazza Bastreri piuttosto che in Calata Doria. Manifestando un totale rispetto della libertà d'espressione dei vari Gruppi Consiliari, l'Associazione manifesta la sua totale estraneità a quanto scritto nella data di ieri, significando che ogni decisione assunta dal Consiglio d'Amministrazione è sempre presa per il bene dei Portoveneresi ed in rispetto delle norme di autocontrollo stabilite dal Regolamento dell'Associazione stessa.



Per la PA Croce bianca di Porto Venere

d'ordine del Consiglio di amministrazione

il presidente Franco Petacco