Golfo dei Poeti - Il Comune di Porto Venere vuole dare in comodato d'uso gratuito i due immobili comunali a uso non commerciale al 28 di Piazza Bastreri. Per questa ragione l'ente ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazione di interesse in questo senso. L'opportunità è rivolta a soggetti operanti in forme associative, associazioni di volontariato e cooperative sociali operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza. Si tratta di una concessione di sei anni. Tutte le informazioni e la modulistica sul sito istituzionale del Comune.