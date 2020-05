Porto Venere festeggia i cento anni di Giuseppe Carpena

Golfo dei Poeti - Questa mattina, presso la propria abitazione, Giuseppe Carpena ha ricevuto la gradita visita del Sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani che ha voluto simbolicamente consegnarli un mazzo di fiori ed una pergamena a nome di tutti i concittadini. “Provo grande soddisfazione e gioia, in un momento storico così difficile, portare al sig. Giuseppe il sincero augurio del paese e dell’Amministrazione Comunale, per il compimento del 100esimo anno di età. Un prestigioso traguardo di vita - ha aggiunto il sindaco - all’interno di una solida e salda comunità, che festeggiamo con grande felicità, ha commentato il primo cittadino portovenerese. Gli anziani rappresentano un autentico tesoro di umanità ed esperienze – continua il Sindaco – al quale, necessariamente dobbiamo relazionarci per recuperare, difendere e custodire le nostre radici e la nostra storia.”