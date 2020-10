Porto Venere, emesso il bando per gli studenti meritevoli

Golfo dei Poeti - L’amministrazione comunale di Porto Venere al fine di attuare delle iniziative concrete rivolte alle famiglie e al mondo giovanile , ha approvato le linee di indirizzo per la premiazione degli studenti, che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno terminato la Scuola primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado. La domanda, redatta su apposito modulo allegato in carta semplice, disponibile presso il Comune di Porto Venere nonché sul sito istituzionale dovrà pervenire entro il 30 Ottobre 2020 ore 12.00 previa consegna all' ufficio Protocollo del Comune di Porto Venere dal lunedi al sabato dalle 9.00 alle 12.00 oppure tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it