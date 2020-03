Porto Venere, ecco le zone vietate. Pipì del cane? Entro cento metri da casa

Golfo dei Poeti - Il sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani, questa mattina ha firmato un’ordinanza con ulteriori restrizioni per contenere la divulsione del Virus COVID-19. Da domani sarà vietata la presenza di persone nelle seguenti zone, fatto salvo per coloro che devono raggiungere la propria abitazione o la sede di lavoro:



Porto Venere - Piazza San Pietro;



Porto Venere - Pineta adiacente il Castello Doria;



Porto Venere - Area denominata Ambrejo e Area adiacente i Mulini;



Porto Venere - Monumento ai caduti di Piazza Bastreri;



Porto Venere - Passeggiata a mare di Via Olivo;



Le Grazie - Passeggiata Otello Braccini e Rotonda davanti al Santuario di N.S. delle Grazie;



Le Grazie - Giardini del Monumento;



Le Grazie - Giardini di Piazza caduti per la Libertà;



Le Grazie – Passeggiata a mare di Via Lungomare;



Fezzano - Tratto finale di Via Gallotti – Ingresso secondario “Istituto U. Maddalena”;



Fezzano - Pineta e Giardini di Via Gallotti;



Fezzano - Passeggiata a mare di Via Gallotti;



Sentieri escursionistici e scalinate annesse del territorio comunale;



Inoltre sarà vietato svolgere attività motoria e muoversi o allontanarsi per l’espletamento delle funzioni biologiche dei propri animali domestici oltre il raggio di 100 metri in linea d’aria dalla propria abitazione, fermo restando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.