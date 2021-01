Porto Venere e Piazza Spallanzani, Fai: "Esprimiamo preoccupazione"

Golfo dei Poeti - "L'intero borgo di Porto Venere, racchiuso dalle mura medievali e circondato dal mare, costituisce uno straordinario insieme architettonico e paesaggistico conosciuto ed amato a livello nazionale ed internazionale, tale da essere tramandato alle generazioni future". E' quanto si legge in una nota del Fai della Spezia che non nasconde le proprie perplessità in merito alla vicenda legata a Piazza Spallanzani a Porto Venere.

"Non deve destare meraviglia che i cittadini si siano rivolti al Fai, così come al Ministero per i Beni Culturali e all'Unesco, esprimendo i propri timori per la sorte della porzione di terreno contiguo alla piazza Spallanzani nel promontorio di San Pietro - prosegue la nota -. La missione del Fai è infatti riconosciuta di pubblica rilevanza nel "prendersi cura, sensibilizzare, vigilare" affinché il patrimonio storico, artistico ed ambientale della Nazione sia conservato e valorizzato nel migliore dei modi".

"Il Fai esprime la sua preoccupazione per la vicenda - conclude la nota - e, apprezzando quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, si unisce a coloro, cittadini ed istituzioni, che stanno seguendo con la massima attenzione questa vicenda".