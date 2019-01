Porto Venere, Ricco e Lerici, si ritrovano sulla spiaggia della Venere

Golfo dei Poeti - Il sindaco Loris Figoli e le rappresentanze di Lerici e Mangia Trekking nel triangolo della bellezza. Il primo giorno di Gennaio 2019 ha visto insieme il sindaco di Riccò del Golfo Loris Figoli e le associate del Mangia Trekking, Mara Giusti e Monica Botto, quest’ultima anche in rappresentanza del Comune di Lerici. Si sono ritrovati sulla spiaggia della

Venere Azzurra per i tradizionali auguri di inizio anno e per evidenziare la straordinaria bellezza del territorio compreso nel triangolo tra Porto Venere, Riccò del Golfo e Lerici. Un triangolo geografico particolarmente indicato per praticare un Alpinismo Lento a dimensione di tutti. Dal mare alla montagna dove è sempre possibile camminare, pedalare, correre e nuotare, far sosta per degustare le stagionali, specialità tipiche, della miglior cucina ligure. Dove è nato lo stesso alpinismo lento ed una vacanza è sempre consigliata.