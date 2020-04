Porto Venere, Cozzani è il primo a riaprire i cimiteri

Non è l'unica novità ufficializzata dal sindaco: "Obbligo di mascherine e guanti nei negozi, anche in coda". Si potrà tornare a passeggiare e correre oltre i 100 metri da casa, ma anche accedere a moli e pontili per raggiungere le barche".

Golfo dei Poeti - Il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani ha firmato questa mattina una nuova ordinanza "Nuove misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 con la quale dispone una serie di variazioni che vanno nella direzione dell'ordinanza regionale, in vigore da questa mattina. Innanzitutto quello di Porto Venere è il primo comune della provincia spezzina a riaprire i cimiteri (naturalmente quelli del capoluogo ma lo stesso varrà per Le Grazie e Fezzano), a partire dalle 8 di domani, martedì 28 aprile, raccogliendo così l'invito da parte del presidente ligure Giovanni Toti a prendere una decisione in tal senso. Il tutto con l’obbligo di osservare da parte dei visitatori le norme vigenti in materia. Ma non solo, il primo cittadino specifica altre misure in vigore da oggi: "A partire dall'obbligo di mascherine e guanti nei negozi, anche in coda". Nel perimetro comunale si potrà tornare a fare passeggiate e a correre oltre i 100 metri da casa ovviamente secondo quanto disposto da ordinanza regionale: "Si potrà tornare sui pontili e sui moli per andare sulle barche ovviamente sempre nel rispetto dell’ordinanza mentre restano chiusi i parchi gioco e i giardini".