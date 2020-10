Porto Venere, Cinque Terre e arcipelago, case study della piattaforma Panorama

Golfo dei Poeti - Nel corso dell’assemblea generale Icomos svoltasi nei giorni scorsi è stata presentata la Comunità Tematica Natura-Cultura della piattaforma “Panorama - Soluzioni per un pianeta sano”, dedicata alla promozione di approcci e processi di gestione per i siti del Patrimonio Mondiale dell’Unesco e non solo, basati sulla connessione tra natura e cultura. La Comunità Tematica Natura-Cultura si concentra sulla condivisione di casi studio in cui si evidenziano le relazioni tra la conservazione della natura e la salvaguardia del patrimonio culturale, fondamentali per la gestione efficace e lo sviluppo sostenibile di questi contesti.



Fra gli altri casi-studio, è presente anche il sistema di gestione del sito di Porto Venere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) con la creazione di un sistema di governance coordinata e condivisa tra attori istituzionali e la costituzione di un apposito ufficio per il sito, definito in accordi tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione Liguria, aree protette e amministrazioni comunali. Panorama rappresenta una significativa raccolta di casi pratici internazionali basati sul contesto del luogo e centrati sulle persone che evidenziano il rapporto tra natura e cultura e formano una rete di scambio tra i luoghi del patrimonio, i gestori, le comunità locali e i professionisti. L’ambito tematico è coordinato in maniera congiunta dal programma ICCROM - IUCN World Heritage Leadership e dal segretariato di Icomos Internazionale. La comunità tematica è visitabile al sito: https://panorama.solutions/en/portal/nature-culture