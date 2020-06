Golfo dei Poeti - Martedì 16 giugno alle 18 in Via Libertà 109 a Le Grazie si svolgerà l'inaugurazione della Sala Esperia, uno spazio ideato dai consiglieri comunali e dai membri della lista Porto Venere Bene Comune. La sala verrà infatti utilizzata per le riunioni dei quattro esponenti in consiglio comunale e dei sostenitori, ma sarà anche messa a disposizione della popolazione per attività di vario tipo a cominciare da quelle rivolte ai bambini.