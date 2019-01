Porticciolo di Lerici, ecco l'incarico al professor Benassai

Un progetto di cui si parla da lungo tempo.

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici ha ufficialmente affidato al professor Guido Benassai l'incarico per gli studi specialistici finalizzati alla riorganizzazione del porticciolo di Lerici, caratterizzata dall'introduzione di pontili galleggiati. Al professionista, docente all'Università di Napoli, andrà un compenso di 44mila euro. Benassai produrrà sia relazioni tecniche (meteomarina, idraulica, calcolo di ancoraggi e pontili per classi di natanti, studio di inserimento ambientale ecc.), sia schemi grafici, cioè tutte le planimetrie necessarie. La risistemazione della rada lericina è un tema dibattuto da anni destinato a riattualizzarsi dopo ogni evento meteomarino di un certo impatto, come quello verificatosi lo scorso autunno. L'ultimo 'aggiornamento' in materia l'ha dato in commissione l'assessore Sammartano (QUI).