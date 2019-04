Portesone, ok al recupero in Comunità di Parco

Ora lo step del consiglio dell'ente di tutela ambientale.

Golfo dei Poeti - La Comunità del Parco di Montemarcello, Magra e Vara ha dato parere favorevole al testo dell'Accordo di programma per il recupero del Portesone da parte della società Agritur, che riqualificherà gli immobili presenti in chiave ricettiva e costruirà un magazzino a servizio dell'oliveto. A darne notizia stasera in consiglio comunale il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, reduce dal pomeriggio in Via Paci. L'Accordo era già stato approvato nelle scorse settimane dal consiglio lericino. “Ora il testo – ha concluso Paoletti – passerà in Consiglio di Parco. Ritengo sarà ancora approvato, visto che gli autorevoli componenti del Consiglio erano presenti oggi in Comunità e hanno espresso voto favorevole”. Come il resto della Comunità, eccezion fatta per l'astensione del sindaco di Arcola Emiliana Orlandi.