Ponte di Bagnola, in primavera la messa in sicurezza

Golfo dei Poeti - È stato affidato all’ing. Fabio Balbi lo studio per la progettazione definitiva della manutenzione straordinaria del ponte di Bagnola. L’opera, soprastante la strada provinciale 331, collega via Vassale a via XX settembre ed è una necessaria e funzionale via di comunicazione per i paesi di Bagnola e Solaro e per quanto riguarda la sentieristica.



"Come era stato assicurato durante l’assemblea che si è svolta a Solaro lo scorso 3 ottobre, l’Amministrazione ha impegnato le risorse per la progettazione di quanto necessita alla riapertura al transito della passerella, interdetta al traffico veicolare nel mese di settembre scorso - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Russo -. In seguito ad alcune verifiche da parte dei tecnici è emerso che il calcestruzzo dell’opera presenta segni di ammaloramento causato dal tempo e potrebbero verificarsi fenomeni di distacco delle porzioni “copriferro”. I rischi derivanti da tale criticità sono al momento arginati dal provvedimento di chiusura al traffico veicolare, che ha ridotto i carichi e quindi le sollecitazioni sulla struttura.

L’opera necessita quindi di alcuni interventi di manutenzione straordinaria relativa allo stato di conservazione del calcestruzzo e dei ferri di armatura delle strutture portanti, sia verticali che orizzontali. Sarà inoltre necessario provvedere all’adeguamento dei condotti per lo smaltimento delle acque e alla sostituzione delle reti di protezione".



Al momento il transito pedonale rimane fruibile senza alcun tipo di problema.

La realizzazione delle opere in progettazione consentirà la riapertura anche del transito veicolare in totale sicurezza, seppur permarranno le problematiche dimensionali legate alla larghezza limitata del tratto di strada.

I lavori si svolgeranno nella prossima primavera.