Più operai in Fincantieri, Lerici pensa a parcheggi in Via Pianelloni

Golfo dei Poeti - Ieri la Provincia della Spezia, nel corso di una conferenza stampa dedicata, ha annunciato d'aver dato il via libera al nuovo Piano provinciale del Tpl e al Regolamento per l'affidamento del servizio in house per dieci anni ad Atc Esercizio. L'approvazione del provvedimento è avvenuta con il voto unanime del consiglio provinciale. Ora ci sono circa sei mesi di tempo - il termine è il 30 giugno 2020 - per mettere a regime il servizio, cesellandolo per renderlo più rispondente alle esigenze del territorio. Stamani se ne è parlato a Lerici, in commissione, alla presenza del sindaco Leonardo Paoletti, del capogruppo di maggioranza Massimo Carnasciali e dei capigruppo di opposizione Mariachiara De Luca ed Emanuele Fresco.



"Il tema più importante per il nostro comune - ha detto il sindaco - è il servizio interno. Dobbiamo riuscire a far comprendere che nell'ambito dei servizi essenziali ci sono i collegamenti con le frazioni. Entro maggio dovremo elaborare un piano sul quale confrontarci a livello provinciale". Dal primo cittadino l'auspicio "che si arrivi a costruire un servizio davvero alternativo alla mobilità privata" evitando - spauracchio già in passato menzionato da Paoletti - "di continuare a vedere code di auto dietro bus semivuoti". Il consigliere Fresco ha rilevato la necessità di "mettere sul tavolo temi quali le criticità del parco mezzi, il rispetto degli orari, un servizio che tenga conto di esigenze di frazioni e turismo, e ancora il comportamento del personale, inclusi i vigilanti". Aspetto, quello della condotta dei lavoratori, che il sindaco ha confermato essere al centro di numerose lamentele che arrivano a Palazzo civico. Necessario "trovare soluzioni per le frazioni" anche per la De Luca. Prossimamente saranno auditi in commissione i vertici aziendali e il consigliere provinciale con delega ai trasporti, cioè il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri. E proprio in ambito di definizione del servizio Paoletti ritiene che "con Ameglia occorre fare alcuni ragionamenti. Ad esempio chi vive nella zona di Montemarcello guarda molto a Lerici, specie d'estate". Il sindaco ha poi rilevato che "si possono immaginare anche investimenti diversi dal trasporto su gomma, come quello via mare. Non poniamoci limiti".



Il primo cittadino ha infine riferito che ieri, assieme al sindaco del capoluogo Pierluigi Peracchini, ha incontrato il prefetto Lucio Antonio Garufi per parlare dell'impatto che avrà l'imminente incremento del viavai legato al cantiere Fincantieri del Muggiano. "C'è un forte aumento delle commesse, con migliaia di operai in arrivo - ha segnalato Paoletti -. Occorre quindi studiare delle soluzioni. E l'azienda per legge, sopra un certo numero di dipendenti, deve fare un piano di trasporto casa-lavoro". Il sindaco ha spiegato d'aver fatto un sopralluogo dall'ex Mobilificio Maggiani assieme all'ingegner Drovandi, direttore tecnico Atc, per vedere se ci siano soluzioni praticabili. "Ho poi offerto l'area parcheggio della Vallata, nel periodo invernale, quand'è gratuita, legandola a un sistema di navette - ha continuato il primo cittadino -. Altri idea è mettere a senso unico Via Pianelloni, in modo da andare quantomeno a raddoppiare i parcheggi lungo l'arteria. In merito ho incontrato il comitato di frazione locale e c'è disponibilità a ragionarci sopra, ma chiaramente, dovessimo agire in tal senso, vogliono vedere la situazione adeguatamente gestita. Se la cosa si concretizzerà la Municipale farà il suo lavoro".