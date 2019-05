Più controlli e vetro a prova di sonno, Lerici lancia il bando rifiuti

Golfo dei Poeti - Pubblicato il bando per l’affidamento dei servizi legati al ciclo dei rifiuti del Comune di Lerici.

"Il bando - spiegano da Palazzo civico - ha un quadro economico di circa 1 milione e mezzo di euro, con un risparmio per l’ente di circa 200.000 euro rispetto alla precedente gestione".

A gara lo spazzamento, la raccolta porta a porta, la gestione del centro di raccolta rifiuti e il trasporto agli impianti. Certo, come spiegato QUI, sulla pratica ballano due ricorsi, rispettivamente a Tar e Tribunale delle imprese.



"Prosegue il percorso intrapreso dal Comune, che ha visto l’uscita da Acam a seguito dell’incorporazione del gestore da parte di Iren – commenta il sindaco Leonardo Paoletti -. L’Ente ha scelto di non partecipare a tale operazione decidendo, coerentemente e nell'interesse pubblico, di procedere all’affidamento diretto dei servizi al fine di migliorare la qualità e ridurre i costi. Anche quest’anno, infatti, la tassa rifiuti è stata ridotta fino al 20%. Il sistema funziona e i dati della raccolta differenziata lo confermano: nel mese di marzo abbiamo raggiunto quasi l’80%".



Queste le principali novità: raccolta del vetro posticipata alle ore 8 rispetto a quella attuale che avviene alle ore 6, in modo da limitare l'impatto acustico nelle prime ore del mattino, implemento del servizio di spazzamento, utilizzo di mezzi a minor impatto ambientale, raccolta dedicata del cartone per migliorare la qualità del materiale e aumentare i contributi dei consorzi, recupero della raccolta nei giorni festivi e sistematizzazione dei controlli su coloro che abbandonano rifiuti, differenziano male o espongono a orari e giorni non adeguati.

Confermato il sistema di raccolta del secco all'interno del sacchetto arancione e avvio dell'iter per la predisposizione della tariffa puntuale, che porterà a una maggiore equità nel rapporto produzione rifiuti-costo.

Previsto per il centro di raccolta l'applicazione del sistema di premialità per i cittadini: chi conferirà materiale riciclabile accumulerà punti che permetteranno di avere un ulteriore sconto sulla tariffa.



Nel bando si parla anche ci clausola sociale. “I concorrenti – si legge - si impegnano prioritariamente ad utilizzare gli stessi operatori del precedente gestore allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa”. In ballo circa trentacinque lavoratori tra dipendenti Acam e della Cooperativa Maris.



"Arrivare alla gara è stato un percorso articolato, sul quale l'amministrazione ha speso molte energie – aggiunge il consigliere all'Ambiente Gianstefani -. Siamo però certi di aver strutturato un servizio migliore per i cittadini e a costi ridotti. Ci tengo a fare uno speciale ringraziamento agli operatori che stanno svolgendo il servizio di raccolta e di spazzamento. Questi hanno un ruolo fondamentale e rappresentano un valore aggiunto perché conoscono il territorio, se ne prendono cura e sono l'interfaccia con il cittadino".

Le offerte potranno pervenire entro le ore 12.00 del 5 luglio.