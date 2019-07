Piscina Naturale, la Croce Rossa tra i bagnanti per prevenire le malattie della pelle

Golfo dei Poeti - Sole, mare e divertimento, ma con i giusti accorgimenti. Proseguono le iniziative di prevenzione della Croce Rossa della Spezia: alla Piscina Naturale di Porto Venere, in programma sabato 20 luglio e sabato 24 agosto, in mezzo ai bagnanti ci saranno anche i Giovani CRI. La campagna di prevenzione “A prova di estate protetti”, lanciata da Nivea Sun e Croce Rossa Italiana, sbarca così all’appuntamento più atteso dell’estate portovenerese. Obiettivo: sensibilizzare i partecipanti, soprattutto le giovani generazioni, a una corretta esposizione della pelle al sole.



Soltanto il 30 per cento degli italiani, infatti, ad oggi utilizza una protezione solare (dati Nielsen Consumer Panel 2018), andando incontro a molteplici effetti negativi, come scottature, eritemi e invecchiamento cutaneo. L’uso delle creme solari è il primo passo per prevenire le bruciature, proteggere la pelle e ridurre il rischio di malattie. Per questo Nivea Sun e Croce Rossa, fino a novembre 2019, organizzeranno una serie di attività ludico-formative in diverse province italiane, tra cui anche La Spezia, per diffondere le buone pratiche da seguire per un’abbronzatura senza rischi.



Ai due appuntamenti della Piscina Naturale, i Giovani CRI coinvolgeranno i loro coetanei con giochi e quiz a tema protezione solare, distribuendo anche materiali informativi e campioni di prodotti Nivea.