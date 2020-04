Pini tagliati a Lerici, è scontro tra Comitato di frazione e sindaco

Golfo dei Poeti - “Parecchi cittadini ci segnalano che da qualche giorno vengono tagliati pini lungo la passeggiata. Visto che siamo in piena emergenza coronavirus, è necessario? Come mai? Come mai questa urgenza? Dato che in questi ultimi due anni sono stati tagliati alberi, comprese palme, sia in passeggiata che da altre parti, tanti cittadini chiedono perché e quando saranno sostituiti da altri alberi”. Queste le righe apparse nelle scorse ore sulla pagina del Comitato di frazione di Lerici, organismo presieduto da Bernardo Ratti. Alla richiesta di lumi è arrivata a stretto giro di posta la replica del sindaco, Leonardo Paoletti. “Sono stati tagliati tre pini in Via Biaggini, fronte Bar Perla, che non sarebbero stati nella condizione di superare la prossima libecciata – ha scritto -. Il taglio di alberi pericolosi è prassi dovuta e necessaria. Lo è in particolare dove esistano alberi datati che per loro natura hanno chiome pesanti e radici deboli. Non mi meraviglia che i soliti noti amino provocare pubblico allarme a mezzo social invece di informarsi doverosamente secondo iter istituzionali. Cosa che sarebbe auspicabile, e doveroso, per chi ricopre ruoli che tra l'altro gli consentirebbero accesso agli atti con le stesse prerogative di un consigliere comunale. Ma per chi vive con la smania di apparire, fare sparate sui social è, ormai si è capito, tentazione troppo forte. Per chi fosse interessato la pratica è a disposizione mediante ordinaria procedura di accesso agli atti”.

Per il presidente Ratti – come si legge in un suo commento - “il sindaco ancora una volta risponde in malo modo. Non è proprio in grado. Purtroppo non riesce a rapportarsi in maniera tranquilla con alcuni suoi concittadini. Evidentemente non riesce a gestire lo stress di questo periodo e, per un sindaco, non è bene. Come Comitato di Frazione ci sono arrivate segnalazioni su questi tagli, si è semplicemente chiesto il perché, anche direttamente all'assessore competente. Data la cosa, mi sembra esagerato fare accesso agli atti. E tre pini non sono pochi. Prossima volta, invece di fare questa solita manfrina polemica, dica prima cosa sta succedendo, visto che è fisso sui social. Forse le sfugge che esiste ancora la democrazia. Chiedere non vuol dire provocare pubblico allarme, oltretutto manca di rispetto a suoi concittadini che chiedono lumi”.



