Piazza Battisti, via i pini. Tutto pronto per il cantiere

Tolte le alberature in vista della partenza dei lavori di riqualificazione.

Golfo dei Poeti - Terminato il taglio dei pini in Piazza Battisti a Lerici. Nelle prossime settimane le aree verranno consegnate per l’avvio dei lavori di riqualificazione, a cura della Cemenbit di Pietrasanta. A giorni sarà fissato un incontro per illustrare ai cittadini le fasi del cantiere.

Il progetto di riqualificazione, approvato nella giunta dello scorso 13 ottobre, prevede interventi di riqualificazione della pavimentazione (anche di via Pisacane e un tratto di via Roma) e dell’arredo mantenendo una importante massa arborea composta da piante di leccio in modo da valorizzare il patrimonio architettonico delle facciate in stile ligure. L’iter di gara per l’affidamento dei lavori si è concluso nelle scorse settimane con un ribasso economico pari al 22,30 per cento sull'importo lavori posto come base di gara di 242 mila euro (in un quadro economico di 360 mila circa).



E su Facebook, a chi lamenta scarso coinvolgimento della popolazione, il sindaco Leonardo Paoletti ha risposto che "la piazza è stata presentata in assemblea pubblica partecipata da un gran numero di cittadini che hanno pienamente condiviso il progetto. Successivamente il progetto è stato ripresentato e discusso in sede di comitato di frazione. Per i distratti siamo sempre a disposizione".