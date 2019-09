Piante pericolanti e cunette, grandi pulizie per la Napoleonica

Golfo dei Poeti - Spesso, anche di recente, la Napoleonica, cioè quel tratto di Strada provinciale 530 che collega La Spezia e Porto Venere, è finita sotto i riflettori per una serie di grane che ne rendono insidiosa la percorrenza. Tra queste, il problema della vegetazione che insiste sulla carreggiata. Suonerà quindi bene alle orecchie degli automobilisti la recente approvazione, da parte della giunta comunale portovenerese, guidata dal sindaco Matteo Cozzani, di un progetto per il taglio della vegetazione e il ripristino delle cunette proprio lungo la Napoleonica, nel tratto compreso tra la località Cavo di Porto Venere e il confine con il territorio del capoluogo provinciale La Spezia, in tutto circa sei chilometri. Oltre all'approvazione del progetto c'è anche l'ok per l'appalto dei lavori attraverso una procedura di affidamento diretto.



L'intervento, la cui durata è stimata in sei giorni, prevederà tra le varie operazioni lo sfalcio dell'erba, il taglio della vegetazione in scarpata e delle piante pericolanti e, si legge in delibera, “dovrà essere eseguito a regola d'arte, comunque garantendo l'assoluta e più totale visibilità e pulizia da erba e da arbusti, in particolare in corrispondenza di curve o tratti di strada incassati, fino a un minimo di tre metri dalla carreggiata stradale”. Un progetto non più rimandabile: del resto, si legge ancora in delibera, Palazzo civico ritiene che “la mancata esecuzione degli interventi di sfalcio della vegetazione e pulizia delle cunette di smaltimento delle acque meteoriche possa comportare uno stato di pericolosità al transito sulla rete viaria, anche in ragione delle ridotte dimensioni e del forte afflusso veicolare”. L'intervento sull'arteria sarà svolto in virtù dell'intesa tra Via Veneto e i Comuni che consente a quest'ultimi di intervenire sulla viabilità di proprietà provinciale a fronte di un rimborso da parte dell'ente sovraordinato.