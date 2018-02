Piano urbanistico comunale, nuovi incontri con la cittadinanza

L'amministrazione di Porto Venere ha fissato anche due incontri specifici con le associazioni culturali e quelle di categoria.

Golfo dei Poeti - Continua il percorso di ascolto da parte dell'amministrazione comunale di Porto Venere per arrivare alla redazione del documento degli obiettivi da utilizzare per la stesura del nuovo piano urbanistico comunale. Gli appuntamenti sono stati fissati per lunedì 26 febbraio a Porto Venere alle 21 presso il palazzo comunale, Martedì 27 febbraio a Le Grazie alle ore 21 presso la sede della Forza e Coraggio. Mercoledì 28 febbraio si chiuderà il secondo giro di incontri alle 21 presso il Centro Sociale di Fezzano.



Oltre a questi appuntamenti sono stati fissate due riunioni di ascolto rivolte a specifiche categorie di interlocutori del territorio: la prima dedicata alle associazioni il giorno martedì 27 febbraio alle 18 presso il palazzo comunale la seconda riservata alle principali associazioni di categoria e realtà imprenditoriali per il giorno 28 febbraio alle 18, sempre presso la sede comunale.

Gli incontri vedranno protagonisti i partecipanti che potranno esporre le proprie richieste ed i propri spunti all’amministrazione e ai tecnici presenti quali utili contributi alla formazione dello strumento urbanistico di prossima redazione. In base al percorso programmato questa prima fase di raccolta dei contributi attraverso lo sportello del Puc si concluderà entro il 31 Marzo, in vista della rielaborazione prima della presentazione dello schema di documento degli obiettivi del piano prevista per la metà del mese di Aprile. Tutte le informazioni del percorso sono disponibili sulla pagina dedicata allo sportello del Puc sul sito istituzionale dell’amministrazione.