Piano gestione sito Unesco, tre incontri in programma

Golfo dei Poeti - Nell’ambito del progetto denominato “Gestione integrata dei valori, degli attributi e dei rischi del paesaggio del sito Unesco di Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)’’, che ha ottenuto un finanziamento dal ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ai sensi della L. 77/2006, una delle attività cardine è rappresentata dal completamento dell’analisi dei valori, degli attributi e dei rischi individuati per il sito Unesco, allo scopo di meglio definire le attività di tutela ed intervento, e quindi dettagliare il Piano di Gestione del sito Unesco in funzione delle azioni sui territori.

La struttura di gestione del sito Unesco ha stabilito di svolgere tali analisi avviando attività di partecipazione con il coinvolgimento di “portatori di interesse” che sono chiamati a fornire il loro contributo per l’approfondimento dei valori riconosciuti dall’Unesco per il sito, eventualmente integrati con elementi non emersi precedentemente, riguardanti sia il sito che la sua «buffer zone».



La metodologia partecipativa che si intende applicare sul territorio prevede l’organizzazione di incontri della durata indicativa di 2 ore ciascuno; gli incontri si svolgeranno come tavoli partecipativi per la discussione sui valori materiali ed immateriali del sito Unesco e della sua «buffer zone» e sui relativi attributi; ad ogni tavolo sarà fornita una sintesi dei valori ed attributi ad oggi riconosciuti e suggerimenti su possibili integrazioni.

I partecipanti ai tavoli saranno i “portatori d’interesse”, ossia gli attori della vita sociale e culturale del sito convocati dalle amministrazioni; la partecipazione dei “portatori d’interesse” agli incontri sarà libera e trasversale: i soggetti individuati per un’area possono partecipare anche ai lavori di tutti i tavoli.



Di seguito il calendario dei prossimi tavoli partecipati che si svolgeranno sul territorio del sito Unesco ‘Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)’.



Giovedì 28 novembre alle 15 presso la sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Sala Riunioni - Via Discobolo snc a Manarola si terrà l’incontro dedicato al territorio dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare e Levanto.



Mercoledì 4 dicembre alle 17.30 presso la sede del Comune di Riccò del Golfo – Sala Consiliare - Via Aurelia n. 150 a Riccò del Golfo si terrà l’incontro dedicato al territorio dei Comuni di Riccò del Golfo, Beverino, e Pignone.



Giovedì 5 dicembre alle 15 presso la sede del Comune della Spezia – Sala Multimediale – Piazza Europa n. 1 alla Spezia si terrà l’incontro dedicato al territorio dei Comuni della Spezia e Porto Venere.